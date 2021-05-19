حمزة: سعر الكهرباء واحد في جميع أنواع العدادات

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن سعر الكهرباء واحد في جميع أنواع العدادات، ولا اختلاف في أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لنوع العداد.



وأوضح "حمزة"، خلا مداخلة تليفونية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طريقة حساب أسعار الكهرباء واحدة وموحدة في جميع العدادات مع اختلاف الأنواع.



وأشار إلى أن نوع العداد هو مجرد آلية يتم استحداثها لتسهيل حساب الاستهلاك، ومساعدة المستهلك في متابعة استهلاكه.





