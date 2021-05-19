Advertisements

سر غياب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب غياب يوسف أوباما لاعب الفريق عن لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح طيبب الزمالك أن اللاعب يعاني من الإصابة، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية استعدادا للمواجهات المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله