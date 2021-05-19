سر غياب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش





كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب غياب يوسف أوباما لاعب الفريق عن لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وأوضح طيبب الزمالك أن اللاعب يعاني من الإصابة، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية استعدادا للمواجهات المقبلة.





ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.



