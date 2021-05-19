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أستاذ علوم سياسية: التوقعات تشير إلى خفض عنف الهجمات الاسرائيلية على غزة (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن التوقعات تشير إلى خفض عنف الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة، في ظل وجود ضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال مظاهرات حاشدة في العديد من الولايات الامريكية، خلاف وجود طلب من 28 سيناتور في امريكا بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدم والضغط على الإسرائيليين.

وتابع "سنجر"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى عبر سكايب، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن "بايدن" تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرابع مرة لحثه على وقف استخدام العنف تجاه الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك طلب كبير من الساسة الأمريكيان بضورة تحرك أمريكا بفتح قنصلية في القدس الشرقية، للتأكيد على مفهوم الدولتين، معقبًا: "بدأت الأصوات تعلو الآن على ضرورة تحرك بادين، للعمل على حل الازمة بإجراءات شديدة وقوية".

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