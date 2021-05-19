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الصحة: تسجيل أكثر من 3.5 مليون مواطن على الموقع الالكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن أعداد من قاموا بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 3.5 مليون شخص حتى الآن.

وأضافت "نهى" خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه خلال شهر مايو الجاري وأول يونيو المقبل سيكون هناك وفرة في اللقاحات سواء المستوردة أو التي سيتم تصنيعها في مصانع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات.

وأشارت إلى أن هناك استهداف خلال الفترة الحالية لتغطية أكبر فئة من المواطنين خلال أقل فترة وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة أو المشاكل في حال الإصابة، موضحة أن المناعة لا يكتسبها الجسم إلا بعد فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وهذا يعني ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن نتائج الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل عيد الفطر كان إيجابية، وأدت إلى تقليل أعداد الإصابات بالفعل.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة قررت مد الإجراءات الاحترازية، بسبب النتيجة الإيجابية لتطبيق هذه الاجراءات، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لممارسة الحياة، ولكن مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن المواطن لديه مساحة زمنية وفيرة، يستطيع أن يقوم بتلبية متطلباته بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك انفراجه حدثت اليوم في فتح الحدائق العامة والشواطئ، وهذا الأمر نابع من هذه الأماكن مفتوحة.

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