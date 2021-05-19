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أحمد موسى عن تصريحات سامح شكري: "مصر لن تقبل أبدا بسياسة الأمر الواقع" (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لنظيره السنغالي اليوم الأربعاء أنه يجب حل أزمة سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشددا على أن الرئيس دائما ما يحذر خلال لقاءته المسؤولين في أفريقيا والعالم بأن الملء الثاني يُمثل تهديدا مباشرا لمصر.

وعرج موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري أمس الثلاثاء بشأن عدم توقعه بعدم إضرار الملء الثاني لسد النهضة على حصة مياه مصر من المياه، قائلا إن تصريحات شكري تثير عدة تساؤلات: هل تراجعت مصر عن أزمة سد النهضة؟.. هل تقبل مصر بسياسة الأمر الواقع؟.

وأكد أن مصر لم ولن تقبل أبدا بسياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه ولا تكفي احتياجات المصريين ولفت إلى أن مصر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار لسد احتياجات المواطنين من المياه.

وعرض موسى صورة لحمدين صباحي خلال زيارته رفقة وفد إلى إثيوبيا عام 2011، معلقا: «حمدين بيدعوا لتدمير سد النهضة.. مش عايزين تصريحات عنترية».

وتابع أن زيارة وفد بقيادة حمدين صباحي منحت الدعم لإثيوبيا ورفعت بسببها حجم المياه من 14 مليار متر مكعب مياه إلى 74 مليار متر.

وأشار إلى أنه قد يحدث ملء الثاني لسد النهضة لكن ما تريده مصر الوصول لاتفاق قانوني ملزم يسمح بعدم الإضرار بحصة مياه مصر، مشددًاعلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية إذا تحول السد النهضة من توليد الكهرباء إلى الضرر بحصة مصر من المياه.

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