ضابط شرطة ينقذ موظف ومندوبة مبيعات من السرقة بالإكراه بمصر القديمة

تمكن ضابط شرطة من القبض على مسجل خطر أثناء قيامة بسرقة مواطن وصديقته بالاكراه بمنطقة مصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطه مصر القديمه مفادة اثناء مرور النقيب اسلام طه معاون مباحث القسم بشارع الملك الصالح كورنيش النيل دائره القسم تلاحظ استغاثه من إحدى الفتيات بقيام احد الاشخاص بسرقة أحد أصدقائها مستخدما سلاح ابيض.



وبالتوجه صحبتها تمكن من ضبط كريم ر، ٢٤ سنه، ميكانيكي، بحوزته سلاح ابيض (مطواه) وهاتف محمول والسابق اتهامه في قضيتين اخرهم القضيه رقم ٤٨٥٣٢٠١٩ جنح الساحل، وبالفحص تبين أنه حال سير كلا من أ و، ٣٠ سنة، يعمل بشركة عقارات، ا ط، ٢٩ سنة، مندوبة مبيعات بشارع الملك الصالح كورنيش النيل قام المتهم بتهديد الأول بمطواه وسرقة هاتفه كرها عنه وبمواجهة المتهم اقر بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٠٨ جنح مصر القديمه وجارى العرض على النيابه للتحقيق.