صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي في البريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه بيرنلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:





حارس: أليسون بيكر.





الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ريس ويليامز – ترينت أرنولد.





الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.





الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.



