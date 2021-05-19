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بسبب وجبة «مكرونة».. تسمم 9 من أسرة واحدة في بني سويف

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، بأعراض إشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة «مكرونة» بمنزلهم بقرية «الشنطور» التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفيي الفشن وببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، إلى مستشفيي الفشن وببا المركزي، مصابون أعراض إشتباه تسمم غذائي، وتم اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابون جميعهم ينتمون لأسرة واحدة، وأصيبوا بأعراض إشتباه تسمم غذائي «مغص وقيئ وإسهال وآلم بالمعدة»، وذلك عقب تناولهم وجبة «مكرونة» بمنزلهم الكائن بقرية «الشنطور» التابعة لدائرة مركز شرطة سمسطا.

وتم نقلهم مستشفيي الفشن وببا المركزي، وتم اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وخضع بعضهم لعملية غسيل معدة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال بمستشفى ببا المركزى تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء لحين تحسن حالتهم وخروجهم.

وصّرح مصدر طبي، بإن المصابون هم: «حنان م.ع» 50 سنة، و«محمد م.و» 30 سنة، و«أمير م.و» 23 سنة، و«شريف م.و» 27 سنة، و«» و«معاذ م.م» 3 سنوات، و«محمد م.ا» 5 سنوات، و«عبدالرحمن م.غ» 4 سنوات و«ريم م.م» 5 سنوات، و«احم م.و» 12 سنة، جميعهم يقيمون قرية الشنطور بمركز سمسطا.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

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