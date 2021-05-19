رئيس حي المطرية يعاين أراضي لتوفير قطعة تصلح لشركة نظافة

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رئيس حي المطرية يعاين أراضي لتوفير قطعة تصلح لشركة نظافة
الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:57 م
إسماعيل منطاوي
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أجرى حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، معاينة لبعض قطع الأراضي الفضاء بشارعي "التروللي ومسطرد القديم"، وذلك لاختيار قطع أراضي تصلح لعمل منطقة مناولة لشركة النظافة الجديدة، التي سوف تبدأ أعمالها بنطاق حي المطرية، أول شهر أغسطس القادم.
يأتي ذلك، في إطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، والذي يعد من أقدم وأكبر أحياء القاهرة الشعبية.
من جانب آخر، رفعت أجهزة حي المطرية، إشغالات سوق الخميس وشارع العقاد، ومحيط سوق الخميس، وحذرت الباعة الجائلين، بتطبيق غرامة إشغال الطريق، حال تكرار المخالفة.
يأتي ذلك، في إطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، والذي يعد من أقدم وأكبر أحياء القاهرة الشعبية.
من جانب آخر، رفعت أجهزة حي المطرية، إشغالات سوق الخميس وشارع العقاد، ومحيط سوق الخميس، وحذرت الباعة الجائلين، بتطبيق غرامة إشغال الطريق، حال تكرار المخالفة.
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