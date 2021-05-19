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رئيس حي المطرية يعاين أراضي لتوفير قطعة تصلح لشركة نظافة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجرى حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، معاينة لبعض قطع الأراضي الفضاء بشارعي "التروللي ومسطرد القديم"، وذلك لاختيار قطع أراضي تصلح لعمل منطقة مناولة لشركة النظافة الجديدة، التي سوف تبدأ أعمالها بنطاق حي المطرية، أول شهر أغسطس القادم.

يأتي ذلك، في إطار خطط تطوير وتجميل حي المطرية، والذي يعد من أقدم وأكبر أحياء القاهرة الشعبية.

من جانب آخر، رفعت أجهزة حي المطرية، إشغالات سوق الخميس وشارع العقاد، ومحيط سوق الخميس، وحذرت الباعة الجائلين، بتطبيق غرامة إشغال الطريق، حال تكرار المخالفة.

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