خبير: سد النهضة مشروع سياسي ولن يعود بأي فائدة على إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن سد النهضة مشروع سياسي بالدرجة الاولى، ولن يعود بأي فائدة على الشعب الإثيوبي، مضيفًا أن هذا السد لا يمكن استخدامه في الزراعة، بسبب عدم وجود أراضي زراعية حوله.



وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن سد النهضة في نهاية الحدود السودانية، وفي اقل المناطق انخفاضا في أديس أبابا، وبالتالي هناك صعوبة في إيصال هذه المياه إلى داخل إثيوبيا، لاستخدامها كمياه للشرب.



وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت مرارًا وتكرارًا بأنها تهدف من إنشاء هذا السد تصدير الكهرباء إلى الخارج، رغم أن 70% من الشعب الإثيوبي لا يتمتع بالكهرباء.



