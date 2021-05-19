Advertisements

خبير: سد النهضة مشروع سياسي ولن يعود بأي فائدة على إثيوبيا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن سد النهضة مشروع سياسي بالدرجة الاولى، ولن يعود بأي فائدة على الشعب الإثيوبي، مضيفًا أن هذا السد لا يمكن استخدامه في الزراعة، بسبب عدم وجود أراضي زراعية حوله.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن سد النهضة في نهاية الحدود السودانية، وفي اقل المناطق انخفاضا في أديس أبابا، وبالتالي هناك صعوبة في إيصال هذه المياه إلى داخل إثيوبيا، لاستخدامها كمياه للشرب.

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت مرارًا وتكرارًا بأنها تهدف من إنشاء هذا السد تصدير الكهرباء إلى الخارج، رغم أن 70% من الشعب الإثيوبي لا يتمتع بالكهرباء.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله