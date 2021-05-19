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رئيس فرنسا يُعلق على عودة بنزيما للديوك

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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رحب رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بعودة كريم بنزيما، لصفوف المنتخب بعد غياب خمس سنوات ونصف السنة، واعتبر أن مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب اتخذ "قرارات جيدة "، باستدعاء أحد أفضل المهاجمين في تاريخ ريال مدريد.

قال ماكرون في تصريحات لوسائل إعلام: "أعتقد أن ديشامب بضم بنزيما لقائمة المنتخب اتخذ قرارات جيدة، عليك فقط أن ترى الحماس الجماعي، وبالتالي سعيد جداً للاعبين الذين تم استدعاؤهم، سأحظى بفرصة تهنئة بعضهم في نهائي أمم أوروبا".

ووضع ديشامب نهاية للخلافات العامة مع مهاجم ريال مدريد، بعد حديث مطول، وفترة تفكير.

ومزح ماكرون، الذي يعد أحد مشجعي كرة القدم لدعمه نادي أولمبيك مرسيليا، بالإشارة إلى التشابه بين المهام التي يقوم بها رئيس الدولة، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.

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