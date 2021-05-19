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الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعي مسؤولي النادي الأهلي إلى الحصول على خدمات واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، طلب التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يبحثوا ضم إبراهيم عادل بشكل مجاني بناءا على ثغرة في عقد اللاعب مع فريقه بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الأهلي حصلوا على توقيع عقود رغبة من قبل إبراهيم عادل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدا في الفترة المقبلة من الانتقالات.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.

و يحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

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صفقة الأهلي بيراميدز الأهلي

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