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نقيب محامي شمال القاهرة يكشف تشكيل هيئة المكتب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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عقدت نقابة محامي شمال القاهرة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب عمرو محى الدين، لتشكيل هيئة المكتب.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب والتي جاءت كالآتي، محمد ابو الوفا للأمانة العامة للمجلس، ونادر نوري لوكالة المجلس، واختيار أبو العلا مكي لأمانة الصندوق.

وأكد عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة أمنيته بحدوث طفرة في العمل النقابي تليق بمكانة أكبر نقابة فرعية في مصر على كافة المستويات.

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