تموين العجمي تضبط أكثر من ٢ طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية

ضبطت إدارة تموين العجمي بالإسكندرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، بهدف البيع في السوق السوداء.

وشنت الإدارة حملة تحت إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على مستوى الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر تجميع عدد ٤١ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بأحد المخابز السياحية بغرض البيع فى السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد ٥١٠ علبة سجائر بالإضافة إلى عدد ٣٠٠ سيجار مجهول المصدر، عدد ٢٩٠ باكت تبغ زنة الباكت ٢٥٠ جم، عدد ٨٠٣ باكت بفرة أصناف مختلفة، عدد ١٢٠ علبة مباسم بلاستيك مجهولة المصد، عدد ١٢ علية معسل مجهول المصدر، عدد ١٠٠٠ ولاعة مجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

