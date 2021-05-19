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أحمد موسى لـ حمدين صباحي: "مش عايزين تصريحات عنترية وزيارتك لـ إثيوبيا دعمتهم"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات حمدين صباحي بشأن دعوته لتدمير سد النهضة الآن: قائلا: «مش عايزين تصريحات عنترية».

وعرض موسى خلال برنامج برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، صورة لحمدين صباحي خلال زيارته رفقة وفد إلى إثيوبيا عام 2011، مضيفا أن زيارة وفد بقيادة حمدين صباحي منحت الدعم لإثيوبيا ورفعت بسببها حجم المياه من 14 مليار متر مكعب مياه إلى 74 مليار متر.

وقال موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لنظيره السنغالي اليوم الأربعاء أنه يجب حل أزمة سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مشددا على أن الرئيس دائما ما يحذر خلال لقاءته المسؤولين في أفريقيا والعالم بأن الملء الثاني يُمثل تهديدا مباشرا لمصر.

وعرج موسى خلال على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري أمس الثلاثاء بشأن عدم توقعه بعدم إضرار الملء الثاني لسد النهضة على حصة مياه مصر من المياه، قائلا إن تصريحات شكري تثير عدة تساؤلات: هل تراجعت مصر عن أزمة سد النهضة؟.. هل تقبل مصر بسياسة الأمر الواقع؟

وأكد أن مصر لم ولن تقبل أبدا بسياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه ولا تكفي احتياجات المصريين.

ولفت إلى أن مصر أنفقت أكثر من 200 مليار دولار لسد احتياجات المواطنين من المياه، مضيفا أنه قد يحدث ملء الثاني لسد النهضة لكن ما تريده مصر الوصول لاتفاق قانوني ملزم يسمح بعدم الإضرار بحصة مياه مصر.

وشدد على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية إذا تحول السد النهضة من توليد الكهرباء إلى الضرر بحصة مصر من المياه.

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