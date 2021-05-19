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قناة عبرية: إسرائيل ستشدد قصفها لأهداف في غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل ستشدد قصفها لقطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

 

وقالت القناة الإسرائيلية إنه "قبل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لقصف جميع الأهداف المتبقية في غزة الليلة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس".

 

ونقلت القناة عن مصادر مصرية، إشارتها إلى أنه "تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة".

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وقف اطلاق النار قناة عبرية قناة قطاع غزه اسرائيل وحماس

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