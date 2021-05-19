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تحذير عاجل من الصحة بشأن فترات العزل المنزلي والتهاون في تطبيقها

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن أعداد لقاحات فيروس كورونا في مصر حاليًا شارفت على 4 مليون جرعة، مشيرة إلى أن هذه الكميات كافية لتطعيم الجرعة الأولى والثاني لمن قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاحات حتى الآن.

وأضافت "نهى" خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه متوقع خلال الفترة المقبلة وصول 2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ونصف مليون جرعة من سينوفارم، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وصول المواد الخام للبدء في تصنيع لقاح سينوفاك.

وأشارت إلى أنه خلال السنة الأولى من تصنيع لقاح سينوفاك الوصول إلى 40 مليون جرعة والتي ستكون كافية لتغطية الاحتياج المحلي وأن يكون هناك فائض للتصدير للدول المحيطة، مؤكدة أن هناك فروق بسيطة بين اللقاحات في نسبة الأمان والفاعلية وطريقة التصنيع.
وأوضحت أن المواطنين الذين يعانون من بعض الأمراض المناعية ومثبطات المناعة يفضل استخدام لقاح سينوفارم، مستطردة "متلقي اللقاح ليس من حقه اختيار التطعيم الذي سيقوم بالتلقيح به، ووفقًا لما قالته منظمة الصحة العالمية أنه متى توفرت اللقاحات فيجب تلقيها أيا كانت نوعها".
وأوضحت أن هناك منظومة لمتابعة العزل المنزل تتولى القيام بقياس نسب الأكسجين في الدم وقياس درجات الحرارة والقيام بالزيارة المنزلية لمتابعة حالة المرضى، ولكن من الملاحظ أن هناك حالة من التهاون في تطبيق إجراءات العزل المنزلي.

وتابعت "فترة العزل المنزلي يتم تحديدها بـ 10 أيام من عدم ظهور الأعراض، أو 13 يومًا من انتهاء ظهور الأعراض سواء الكحة أو ارتفاع في درجات الحرارة ولكن حاسة الشم والتذوق قد تأخذ وقت أطول"، محذرة المواطنين الذين قد يكونوا مصابين ولم تظهر عليهم أعراض ويصرون على التنقل وخرق إجراءات العزل وهذا قد يتسبب في انتقال العدوى بصورة كبيرة، كما حذرت من تأخر المصابين في الوصول إلى المستشفيات خاصة مرضى السكر والذي قد يؤثر على حالتهم الصحية بصورة كبيرة.

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