النائب محمد عمارة: تحول فلسطين لدولة مستقلة رائدة يبدأ بإعمار غزة

أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة، والتي خصصت لها جمهورية مصر العربية 500 مليون دولار، على أن تتولى مهامها شركات مصرية.



وقال محمد عمارة، إن الموقف الوطني لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية، مشرف لكل مصري وعربي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما بالغا بقضايا المنطقة العربية بالكامل من أجل تحقيق عنصر الاستقرار الإقليمي بشكل عام، وتحقيقا لمبدأ الحق في الحياة للشعب الفلسطيني عن طريق إقامة دولة فلسطينية تضمن وتكفل حقوق شعبها وتتمتع بكافة المواثيق العالمية والدولية دون تمييز.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها، ولا تقبل الهوان في حق شعب عربي، يتعرض للتهجير والاستيطان الاسرائليي دون التوصل لحل سلمي، يتوقف من خلاله نزيف الدم، وتتحول عن طريقه فلسطين من دولة محتلة إلى دولة رائدة، في كافة المجالات، لا سيما على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار فقط، مشيرا إلى ان نهضة فلسطين التي ستبدأ من قطاع غزة، ستكون هي البعد الحقيقي لما تشهده مصر من إنجازات في عهد السيسي، بوضعها على مسار التنمية الحقيقي.



وتابع محمد عمارة، أن مصر خاضت مفاوضات دبلوماسية شرسة، وحربا ضروس، من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، لتيسير دخول المساعدات التي أمر بها الرئيس السيسي إلى عمق فلسطين، والتي تضمنت مساعدات وقوافل طبية وغذائية، تخفيفا على أشقائنا هناك، خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا.



واختتم عمارة تصريحاته، بأن الرئيس السيسي، أعاد رسم خارطة جديدة للسياسات الدولية، قادت المنطقة العربية نحو مزيد من الاستقرار، لافتا إلى الوساطة المصرية في إسقاط الديون السودانية، وعلاقات الدولة المصرية الضاربة بجذورها في عمق القارة الأفريقية، ودعم الجانب الليبي من أجل تحقيق استقرار إقليمي بعد حروب العصابات التي خاضتها التنظيمات الإرهابية.