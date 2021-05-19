موجز البرلمان| نواب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم الكيان الصهيوني؟

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• نائب يتسائل: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم الكيان الصهيوني؟



قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت مصر دولة لها ثقلها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة إقليميًا ودوليًا، واستعادة مكانتها الرائدة وأصبح لها دورًا رئيسيًا باتخاذ قرارات حاسمة تجاه كافة القضايا التي يشهدها العالم وبمنطقة الشرق الأوسط.



وأضاف صبري، في بيان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لمبادرة إعمار غزة وذلك من خلال الشركات الوطنية المصرية، عكس دور مصر القيادي بالوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ بداية قصف الكيان الصهيوني المُحتل على أرض فلسطين وهو يبذل قصارى جهده لوقف تلك الحملات العدائية وطالب بوقف أعمال العنف بشكل فوري، مُذكرًا أن الرئيس يهتم بحل القضية الفلسطينية دائمًا وأبدًا من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967، موضحًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي تقود دول المنطقة لحل أزماتها.



كما تساءل النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن: "أين دور منظمات حقوق الإنسان الدولية من الجرائم المُؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق"؟، مُشيرًا إلى أن هذا الصمت المُتعمد من تلك المُنظمات يؤكد سوء نواياها ويكشف مُخططاتهم المشبوهة والخبيثة باستهداف الدول على هوى مُموليهم وليس من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون.



• برلماني: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة قرار يدعو للفخر



قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن مصر دائما ما تضع القضية الفلسطينية في مطلع أولوياتها ولا تألو جهدا في التحرك من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس لافتا إلى أن مصر قدمت وستظل تقدم الكثير لصالح القضية الفلسطينية.



أضاف الشرقاوي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعمار غزة قرار جيد للغاية ويدعو للفخر لافتا إلى أن الرئيس السيسي منذ 2014 وهو لا يدخر أي جهد في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين ويرى أن فلسطين أمن قومي لمصر.



وأوضح الشرقاوي، أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا ان مصر كان لها موقف رافض وشجاع تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





• "قوى النواب": تبرع الرئيس لفلسطين يؤكد أن مصر سند لكل الدول العربية الشقيقة



ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبلغ 500 مليون دولار؛ لإعادة اعمار الدولة الفلسطينية، مؤكدا متابعته بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقهم الطبيعي بدولة مستقله.



وأكد مهني، خلال البيان، أن الدولة المصرية سند ودعم لكل الدول العربية الشقيقة، وما حدث اليوم من قبل الرئيس السيسي ليس غريبا على الإطلاق، حيث تثبت الدولة المصرية كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل.



وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات والقوانين الدولية، مؤكدًا أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة.