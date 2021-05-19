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"سرايا القدس" توجه ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه إسرائيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها بأن "سرايا القدس" توجه ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه إسرائيل.

 

وكانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أوفيكم والنقب الغربي، مشيرا إلى أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصفت مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.

 

وأفاد بأن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية استهدفت أيضا أرضا زراعية في منطقة واد صابر بعبسان الكبيرة شرق خان يونس وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القصف اليوم.

 

كما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا على موقع للمقاومة الفلسطينية شمال النصيرات قرب وادي غزة.

 

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" أنها وجهت ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه إسرائيل.

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قطاع غزه غارات سرايا القدس اسرائيل وفلسطين

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