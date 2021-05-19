تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز





تستكمل منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدًا الخميس الموافق العشرين من شهر مايو الجاري.





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، غدًا الخميس، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.





فيما يشهد اليوم أيضًا، لقائي، المصري والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى الجونة وغزل المحلة.





ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش:









1- الزمالك برصيد 48 نقطة

2- الأهلي برصيد 41 نقطة

3- المصري برصيد 36 نقطة

4- بيراميدز برصيد 34 نقطة

5- سموحة برصيد 32 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة

7- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة

8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 30 نقطة

10- إنبي برصيد 28 نقطة

11- طلائع الجيش برصيد 27 نقطة

12- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة

13- الجونة برصيد 26 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 25 نقطة

15- أسوان برصيد 21 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة



