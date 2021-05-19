"واقف ع تكة" لهيثم شاكر تتصدر تريند اليوتيوب بعد يومين من طرحها





حلقت أغنية "واقف ع تكة"، للمطرب هيثم شاكر، في مساء تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بيومين، على الموقع، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

وكانت آخر الألبومات التي طرحها هيثم شاكر هي "الأعذار كذابة"، وكانت أيضًا مع شركة شرقي بروداكشن، وحقق الألبوم حين طرحه نجاح كبير.



من الجدير بالذكر أن "شرقي برودكشن" تستعد لإطلاق ٣ أغاني جدد علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة.



كما أنها لم تكشف حتي الآن عن تفاصيل تلك الأغاني ولكنها للنجوم، أحمد شيبه، لؤي، وأدهم سليمان.



يذكر أن شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، والذي قدم عدد من الأغاني من أشهرها "أشرب شاي" للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.



كما حصل مؤخرًا علي حقوق ملكية شركتي "آربيكا" و"طرب برودكشن"، وامتلك حقوق نشر وإذاعة أكثر من ٢٨ فيلم منهم "الشوق" لروبي، "٣٦٥ يوم سعادة" لأحمد عز ودنيا سمير غانم، و"الثلاثة يستغلونها" لياسمين عبد العزيز.