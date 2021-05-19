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مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تكشف الوضع الوبائي الحالي في مصر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا حاليًا.

وقالت "نهى" في لقائها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن مصر حاليًا في قلب الموجة الثالثة، مستطردة "كنا نتمنى ألا تزيد أعداد الإصابات وتبدأ الأعداد في الانخفاض ولكن هذا مرهون بوعي المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية".

وأضافت "التطعيم لن يؤتي بثماره ولن تظهر نتائجه قبل تغطية فئة كبيرة من المستهدفين باللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية"، مشيرة إلى أن هناك تفاوت في أعداد الإصابات من محافظة إلى أخرى منذ بداية الموجة الأولى وحتى الموجة الثالثة.

وأكدت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قرارات الحكومة كانت للحد من التكدسات خاصة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة وتقليل الحضور فيها للحد من زيادة أعداد الإصابات اليومية.

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