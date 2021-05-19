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سفير المغرب: خصصنا قافلة مساعدات لإغاثة الفلسطينيين ستدخل عبر التراب المصري

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة، إنه يتوجه بالشكر لجميع الجهات في مصر لدعم وتسهيل إيصال قافلة الإغاثة المغربية للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف سفير المغرب في مصر، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"،: "خصصنا قافلة مساعدات لإغاثة الأشقاء في فلسطين ستدخل عبر التراب المصري".

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أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى عن دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى لمساندة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، لافتا إلى الدور المهم الذى تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدا أن هذه القرارات تعطى رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم بدء التنسيق الفورى مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة.

فى سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية الموسعة التى قام بها برفقته عدد من الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية، والدقهلية، ودمياط، فى إطار الحرص الدائم على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات على أرض الواقع، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، والإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، لافتا فى الوقت نفسه إلى لقائه بنواب محافظة دمياط عقب نهاية الجولة، لمناقشة الآراء والمقترحات التى طرحها النواب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء دوائرهم، مؤكدا استمرار التنسيق وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية؛ سعيا لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.

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