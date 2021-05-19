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الدولار قرب أدنى مستوياته في 2021 قبيل محضر اجتماع الفيدرالي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
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يحوم سعر الدولار قرب أقل مستوياته هذا العام مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء، فيما يترقب متعاملون قلقون بشأن التضخم محضر اجتماع مجلس الفيدرالي، بينما هوت عملتا بتكوين وإثريوم جراء موقف صيني متشدد.

وبعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد عن عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع رغم تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمجلس الذي يصدر اليوم أن صناع القرار يعتقدون أن قرار رفع سعر الفائدة لا يزال بعيدا، لكن أي إشارة لخلاف أو تلميح لتغير الوضع قد يكون له تأثير كبير على السوق.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 فبراير، لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من ست عملات.

وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر 0.23% إلى 90.19.

ونزل الإسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.4165، لكنه بلغ أعلى مستوياته في عام في وقت سابق من الجلسة عند 1.4200 دولار.

وزاد الدولار الأمريكي مقابل نظيرة الكندي إلى 1.2086 دولار كندي مقتربا من أضعف مستوى منذ مايو آيار 2015.

أما اليورو الذي سجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية يناير عند 1.2223 دولار، فقد تراجع إلى 1.2197 دولار.

وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ضغط تراجع أسعار السلع الأولية على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وتراجعا بحوالي 0.7% مقابل الدولار.

وهوت العملات المشفرة بعدما حظرت الصين على مؤسساتها المالية وشركات الدفع تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية وحذرت المستثمرين من المضاربة عليها.

ونزلت بتكوين لفترة وجيرة لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 36 ألفا و250 دولارا، ونزلت عن مستوى مقاومة فني مهم، متخلية عن مستوى 40 ألفا الذي يحظى برقابة عن كثب.

وما زالت متراجعة 11.2% عند 38 ألفا و103 دولارات بحلول الساعة 11:37 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العملة المنافسة إثريوم نحو 20% إلى 2690 دولارا.

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