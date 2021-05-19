الشباب والباطن يتغلّبان على العين والاتفاق في دوري المحترفين

تغلّب فريق الشباب اليوم على ضيفه العين ٥-١ على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض في افتتاح الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الشباب سباستيان جونيور وايغالو وبانيغا " ركلة جزاء " وجوانكا وايجور عند الدقائق 36 ، 41 ، 67، 72، 83 ، فيما سجل بادو هدف العين الوحيد عند الدقيقة 45 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 51 نقطة في المركز الثاني ، وتجمّد رصيد العين عند ٢٠ نقطة في المركز الـ٢٠ والأخير ، علماً أنه هبط رسمياً منذ الجولة الماضية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وفي حفر الباطن تمكن الباطن على ملعبه من كسب النقاط الثلاث بفوزه على الاتفاق ٣-٢.

وتقدّم الباطن عن طريق فابيو ابرو عند الدقيقة 16 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ، وفي الشوط الثاني تمكّن الاتفاق من تسجيل هدفين عن طريق فيليب كيش " ركلة جزاء " ومحمد الكويكبي عند الدقيقتين 50 ، 56 ، ليعود الباطن ويعادل النتيجة عن طريق صالح آل عباس عند الدقيقة 78، وبعدها بأربع دقائق رجح لاعب الباطن يوسف الجبلي كفة فريقه بتسجيله الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض ٣-٢.