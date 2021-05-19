Advertisements

استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:41 م
عقار مصر الجديدة
عقار مصر الجديدة
الفجر
Advertisements
32 عاما مضت على 55 شابا، بدأوا أحلامهم ومشروعاتهم فى عام 1989" من خلال استئجار مجموعة من المحال فى مول تجارى كبير، على مساحة 860 متر، بميدان سانت فاطيما أحد أشهر ميادين حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وكان هذا المشروع بادرة أمل وبشرة خير، فبات مصدر رزقهم الوحيد الذين ينفقون به على أسرهم، وباب رزق مفتوح لعشرات العاملين معهم من الشباب، الذين صاروا شيوخا تجاوزوا الخمسين، بعد مرور أكثر من 30 عاما، لتكون المحصلة نحو 500 أسرة يعيشون من هذه المحال الـ 55، التى تعمل فى مجالات مختلفة، مثل الإكسسوارات والعطور، وبيع الورود والملابس.

 

فجأة وبدون مقدمات باتت 500 أسرة مهددة بالطرد فى الشارع، وترك هذه المحال، دون تعويض أو بديل مناسب، بعدما تخلت الشركة التى أجرت لهم تلك المحال من الملاك الأصليين بموجب عقود موثقة، بعد اتفاق شيطانى بين هذه الشركة والملاك على فسخ العقد، ليصبح كل من أجروا من الطرف الثانى بلا حقوق، وكأن عقودهم ورق لا قيمة له.

 

معتز الجندي، صاحب محل عطور ومستحضرات تجميل، يقول: "فى عام 1989 استأجرنا المحلات فى هذا المول التجارى الذى كان جديدًا وقتها، من إحدى الشركات العاملة فى الاستثمارات العقارية، وأكدت لنا وقتها أنها حصلت على حق إيجار المحال بالطوابق "الأرضى والأول والثانى والثالث" من الملاك الأصليين بموجب عقد اتفاق بينهم".



يضيف الجندى: "بالفعل حصلنا على نسخة من هذا الاتفاق ودفعنا مقدم الإيجار "خلو"، وحتى عام 2019 ونحن منتظمون فى دفع الإيجارات الشهرية للشركة، إلا أننا فوجئنا بالملاك الأصليين يطلبون منا إخلاء المحلات لأنهم فسخوا تعاقدهم مع الشركة المؤجرة، وبعد جولات قضائية، بالفعل تم فسخ عقد الإيجار بين الشركة التى أجرت لنا المحال والملاك الأصليين".

ويضيف معتز الجندى، أحد أصحاب المحال المضارين، أن الشركة المؤجرة تواطأت مع الملاك الأصليين واتفقت معهم على إخراجنا من المحال، وبالفعل ومنذ يوم 2/6/2019 تم فسخ عقد الشركة بموجب حكم قضائى ومن وقتها لا ندفع إيجار والملاك يرفضون استلام الإيجار شهريًا، وقد تم رفع دعوى عدم اعتداد ودعاوى نفاذ علاقة إيجارية على الملاك بحيث تكون العلاقة مباشرة بين المستأجرين والملاك وكسب هو وأحد المستأجرين القضية الأخيرة، ولكن ملاك العقار حصلوا على حكم نهائى بطردنا من المحلات وهو الحكم المنتظر تنفيذه يوم 22 مايو المقبل، وكل ما نريده هو تأجيل التنفيذ لحين الفصل في كل الدعاوى المتداولة لأننا لو خرجنا سيتم بيع المحال وسنكون أمام أمر واقع.

فيما يضيف محمد بسيونى، صاحب محل بيع ورد، أنه حاول مرارًا دفع الإيجار للشركة إلا أنها رفضت بعد فسخ التعاقد، وحاول أيضا دفع الإيجار للملاك الأصليين إلا أنهم رفضوا أيضًا، لافتا إلى أن أصحاب المحال رفعوا دعاوى قضائية ضد الملاك لإنذارهم برفض أخذ الإيجار الشهرى ودعاوى نفاذ علاقة إيجارية، مضيفاً : كل هذا لم يقدم أو يؤخر شيء، فنحن وأسرنا مهددون بضياع مستقبلنا وغلق مصدر رزقنا وأكل عيشنا، بالإضافة إلى كل من يعمل فى هذه المحال من الشباب وأسرهم، الذين باتوا فى مهب الريح.

ويشير بسيونى إلى أنه استأجر المحل منذ عام 2001 وحصل منها على نسخة من العقد المبرم بينها وبين الملاك، الذى يثبت إعطاؤها الحق فى إيجار المحال لمدد مفتوحة، إلا أن الشركة اختفت تماما بعد "تصالحها وتراضيها" مع الملاك، كما أنه عرض على الملاك زيادة القيمة الإيجارية أو شراء المحل إلا أنهم رفضوا أيضًا.

وطالب أصحاب المحال الأجهزة المعنية بالنظر فى قضيتهم وحلها، خاصة أن هذه المحال مصدر دخلهم الوحيد، وليس بإمكانهم تأجير أو شراء محال جديدة فى نفس المنطقة وفق أسعار السوق الحالية، مؤكدين أن مصير 500 أسرة بات معلقاً فى الهواء، ولا يعرفون ماذا ينتظرهم فى هذه الأيام الصعبة.
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد
استغاثة مستأجرين عقار بمصر الجديدة بعد تنصل الملاك الأصليين من الاتفاق بعد 32 سنة وحصلوا على أحكام بالطرد

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

09:03 م

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله