هادي أسود يعلن لجمهوره قرار مفاجيء.. هكذا دعم فلسطين







أعلن الفنان السوري هادي أسود، عن دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بعدما قرّر‏ إلغاء رحلته إلى بنما لإحياء أحد الحفلات هناك.



وجاء ذلك بعدما غرّد قائلاً: بسبب الأوضاع المأساوية التي تحصل في غزة، لقد الغيت رحلتي الى بنما Panama التي تجمع فنانين عرب من مختلف الدول العربية والتي كان من المفترض ان اكون واحدا منهم في هذا الحفل.





كما ختم حديثه بخطوة أخرى احتراماً للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وكتب: ‏بالاضافة الى تأجيل طرح أغنيتي الجديدة "عالقمر" التي كان من المقرر ان تصدر اليوم. هذا اقل ما يمكنني كفنان ان اقدمه في ظل هذه الظروف الصعبة.

