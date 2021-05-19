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منة عرفة تتصدر تريند جوجل عقب إعلان خطوبتها

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:55 م
منة عرفة
منة عرفة
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تصدرت الفنانة منة عرفة اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن خطوبتها.

منة عرفة

وأثارت منة عرفة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت خبر خطوبتها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" يوم أمس الثلاثاء.

خطوبة منة عرفة

وزاد بحث الكثيرين عن خطيب منة عرفة ولاسيما أنها رفضت الإفصاح عن اسمه، لتزيد التساؤلات والتكهنات حوله، إلا أنها أكدت ان خطيبها من خارج الوسط الفني.

خطيب منة عرفة

ورفضت منة عرفة أن تفصح عن اسم خطيبها أو هويته، أو أية تفاصيل عنه، مشيرةً إلى أنها تنتظر لحظة معينة من أجل الإفصاح عن اسمه وهويته.

هوية خطيب منة عرفة

وقالت الفنانة منة عرفة إنها تلقت العديد من التهاني من أصدقائها وجمهورها، عقب إعلانها خبر خطبتها، معربةً عن سعادتها العارمة جراء هذه الحالة التي ضاعفت من شعورها بالفرح والسعادة.

فبركة خطوبة منة عرفة

وشكك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمر خطوبة منة عرفة وذلك عقب إعلان اليوتيوبر علي غزلان عن خطبته من ملكة جمال مصر فرح شعبان، وخاصة مع وجود قصة حب غير معلنة بينهما انتهت منذ حوالي 8 أشهر، حيث قام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل.

آخر أعمال منة عرفة

يُذكر أن مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان 2021، هو آخر أعمال منة عرفة حيث شاركت العديد من الفنانين والنجوم في هذا العمل على رأسهم أحمد خليل وصابرين ويوسف عثمان.

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