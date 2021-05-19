Advertisements

طبيب أسنان شهير يتحرش بموظفة داخل عيادته بالطالبية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اتهمت موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، طبيب أسنان بالتحرش بها، خلال تواجدها داخل عيادته بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغًا من موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بقيام طبيب أسنان بالتحرش بها، أثناء تواجدها داخل عيادته بنطاق القسم.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الغرب، توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وأحاله اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

في يناير الماضي ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طبيب متهم بالتحرش بالرجال، داخل عيادته بمنطقة الدقي، بعدما تقدم أحد الفنانين ببلاغ للنائب العام، ضد الطبيب المضبوط.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:03 م

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

الأهلي يُخطط لضم «ساحر بيراميدز» في الميركاتو الصيفي

09:03 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله