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مبابي يحلم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعترف كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه يحلم بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعد مبابي والمنتخب الفرنسي الأول حامل لقب كأس العالم، حاليا لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" التي تنطلق منافساتها في الشهر المقبل.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه المنتخب الفرنسي ومدربه ديديه ديشان للمجد الأوروبي، أبدى مبابي رغبته أيضا في تمثيل بلاده في أولمبياد طوكيو الذي تنطلق منافساته في يوليو المقبل.

وقال مبابي (22 عاماً) في تصريحات لقناة "تي.اف 1" التليفزيونية الفرنسية :الجميع يعرف أنني دائما ما كنت أحلم بالمشاركة في الأولمبياد، وأتمنى أن أدرك واحدا من أحلام حياتي.

وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى بمنافسات كرة القدم بالأولمبياد مع منتخبات اليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا.

وتحت قيادة سيلفان ريبول مدرب منتخب تحت 21 عاما، يستهل المنتخب الأولمبي الفرنسي مشواره في الأولمبياد بمواجهة نظيره المكسيكي في 22 يوليو.

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