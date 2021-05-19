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موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر


ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه إنبي، يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وإنبي، على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

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