هيفاء وهبي في تعليق مفاجيء: البدو ليس بوصف سيء حتى يتم الاعتذار بشأنه!





أشعل تعليق النجمة ​هيفاء وهبي​ عبر تويتر، حالة من الجدل، أذ فجرت مفاجأة بمنشورها الذي اعتبرت فيه أن كلمة "البدو" ليس بوصف سييء.



وكتبت على صفحتها الخاصة: "البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه ! نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا!.



وختمت: علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل!".



يُذكر أن تغريدات وهبي جاءت رداً على الأزمة الّتي أحدثتها تصريحات وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي ضد المملكة العربيّة السعوديّة ودول الخليج، الأمر الذي أغضب المستشار تركي آل الشيخ ورد عليه في رسالة شديدة اللهجة، ودعمها نجوم لبنان بقوة وأبرزهم نجوى كرم.







