7 مباريات قوية في مجموعة بحري بالقسم الثاني

تنطلق في الرابعة من عصر الخميس 7 مباريات مرتقبة في الجولة الـ 22 لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020-2021 .



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الخميس على النحو التالي :



1- بيلا مع حرس الحدود



يشهد ملعب نادي سخا لقاء فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 15 نقطة فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 42 نقطة.



شهدت الجولة الأولى فوز حرس الحدود بهدفين نظيفين.



2- المنصورة مع الأوليمبى



يلتقي فريق المنصورة صاحب المركز العاشر بقيادة بلبل بيومي برصيد 24 نقطة مع فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد 37 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



3- البلدية مع كفر الشيخ



يحل فريق كفر الشيخ صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 20 نقطة ضيفاً على فريق البلدية صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد 36 نقطة، حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- الحمام مع أبو قير



على ملعب مركز شباب الحمام، يلعب فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 20 نقطة مع فريق

أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكاس برصيد 33 نقطة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- الرجاء مع دمنهور



يشهد ملعب المدينة الشبابية بأبى قير يواجه فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 27 نقطة فريق دمنهور صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 25 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



6- سبورتنج مع المالية



يشهد ملعب سبورتنج لقاء سبورتنج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد فاروق برصيد 26 نقطة مع فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 22 نقطة.



وحقق فريق المالية الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



7- بنى عبيد مع الجزيرة



يلعب فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 14 نقطة مع فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة كرم جابر برصيد 21 نقطة.



حقق فريق الجزيرة الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 45 نقطة

2- الحرس 42 نقطة

3- الأوليمبى 37 نقطة

4- البلدية 36 نقطة

5- أبو قير 33 نقطة

6- دكرنس 30 نقطة

7- الرجاء 27 نقطة

8- سبورتنج 26 نقطة

9- دمنهور 25 نقطة

10-المنصورة 24 نقطة

11- المالية 22 نقطة

12- الجزيرة 21 نقطة

13- الحمام 20 نقطة

14- كفر الشيخ 20 نقطة

15 بيلا 15 نقطة

16- بنى عبيد 14 نقطة

