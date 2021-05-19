متحدث الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح..وعلاقتها بنوع العدادات التقليدي أو مسبوق الدفع

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.



وقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.



وأضاف أن الأسعار المطبقة منذ شهر يوليو من عام 2020 سواء على العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع ثابتة حتى الآن، ولم يتم إعلان أي زيادة في أسعار الشرائح حاليًا.



وأشار إلى أن العداد الذكي له العديد من المزايا ويتيح للمواطن التحكم في استخدامه، موضحًا أن أعداد المشتركين في العدادات الذكية حتى الآن وصل إلى 10.5 مليون عداد، مؤكدًا على وضع الحلول المناسبة للتعامل مع شكاوى قراءة العدادات.



