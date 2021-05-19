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الهلال يفترس الأهلي بالخمسة في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره أهلي جدة، بهزيمة ثقيلة بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح التهديف، سالم  الدوسري في الدقيقة 15 لصالح الهلال، فيما أضاف بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 33، واستطاع أن يسجل الثالث في الدقيقة 42، عن طريق ركلة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بثلاثية نظيفة.

ونجح صالح الشهري في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 65، عن طريق ركلة الجزاء، ولكن تمكن عبدالرحمن غريب من إحراز هدف حفظ ماء الوجه لصالح أهلي جدة في الدقيقة 66، ليختتم أهداف اللقاء، صالح الشهري، بإضافة الهدف الخامس للهلال، في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بخماسية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة محتلا المركز الثامن.

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جوميز الهلال الأهلي

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