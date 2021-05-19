رئيس الاتحاد السكندري يدعم التوأم





عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماعا مساء اليوم الأربعاء فى فرع النادى بسموحة.





وأكد محمد مصيلحى رئيس النادى خلال الاجتماع على دعم الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حسام حسن حتى يستعيد النتائج الطيبة مرة أخرى .





واستعرض مجلس إدارة النادى الخطوات التى تم تنفيذها فى استكمال بناء فرع النادى بسموحة.





وأعطى رئيس النادى بعض التكليفات الرياضية والاجتماعية لأعضاء المجلس.





ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء غدا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدورى الممتاز لكرة القدم.





ويحتل الفريق السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بينما يحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث برصيد 36 نقطة .



