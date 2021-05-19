أحمد موسى: تصريحات الاتحاد الأوروبي حول العدوان الإسرائيلي "فضيحة" (فيديو)

وصف الإعلامي أحمد موسى، تصريح الاتحاد الأوروبي بمطالبة إسرائيل بتخفيف العنف بالفضيحة.



وقال "موسى"، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تصريح الاتحاد الأوروبي يعني اقتل بالراحة، خفف الإرهاب»، معلقا «تحدث إبادة في فلسطين والاتحاد الأوروبي يطبطب على الكيان الصهيوني».



وأكد موسى أن فشل مجلس الأمن في إصدار بيان إدانة لإسرائيل يعد فضيحة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعربد لتيقنها من دعم واشنطن في مجلس الأمن بحق الفيتو.



وأضاف موسى «الولايات المتحدة لا تعرف شيئا عن حق الإنسان العربي، وبايدن سخر من صحفي سأله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهدده بالدهس»، مؤكدا أن مصر لا تتواني عن دعم فلسطين.



وأشار موسى إلى أن رئيس وزراء إسرائيل طالب فيس بوك بحذف المنشورات المنتقدة للكيان الصهيوني وهو ما حدث بالفعل، متسائلا «أين حرية الرأي والتعبير التي تتحدث عنها أمريكا».

