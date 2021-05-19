قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن امتحانات مايو لطلاب الشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام وعاجل لجميع مديريات التربية والتعليم علي مستوي جمهورية مصر العربية.



وقالت الوزارة في خطابها: بالاشارة الي اعتماد امتحانات اتمام الدراسة للثانوية التامة والذي يتطلب ضرورية تدريب الطلاب واختبار الشبكات وبشأن الامتحانات الاسترشادية خلال شهر مايو للطلاب المقرر لهم استلام اجهزة للتابلت.



اضافت الوزارة: يرجي العلم بأن الامتحانات هو عبارة عن اسئلة استرشادية والتي تغطي المنهج المقرر لطلاب الصف الثالث الثانوي حتي نهاية شهر مارس أما بالنسبة لباقي المقرر الدراسي سيتم طرح اسئلة استرشادية اه اثناء الامتحان المقرر عقده في شهر يونيو.