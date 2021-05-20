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وزير السياحة والآثار يتفقد جناح مصر المشارك في معرض اكسبو دبي 2020

الخميس 20/مايو/2021 - 07:29 ص
في معرض إكسبو دبي
في معرض إكسبو دبي
حسام زيدان
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تفقد وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي خُصص الجزء الأكبر منه لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر، والمشارك في معرض إكسبو دبي 2020م، وذلك أثناء تواجده في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الملتقي العربي للسياحة والسفر، ورافقة السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بإمارة دبي.

ويوجد الجناح المصري المشارك بالمعرض في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات كبيرة وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث يتمثل هدف مصر من المشاركة في هذا الحدث في تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

كما روعي إبراز هوية مصر في تصميم الجناح المصري بالمعرض من الداخل والخارج من خلال المضمون المعروض به، كما أنه تم نقش رموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح المصري من الخارج.

وتستهدف المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، استعراض امكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري المشارك به، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على دعم جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، كما سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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