أسعد حطاب يلتقي عبدو شاهين... وما علاقة الهيبة 5؟





شارك الفنان اللبناني ​أسعد حطاب​ جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيها برفقة الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​.



وأشعلت الصورة حماس جمهور مسلسل الهيبة، وعلق عليها قائلاً: "شاهين و أحميد عدنا و التقينا".



وكان المخرج السوري ​سامر البرقاوي​ قد أعلن عن انطلاق تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل "​الهيبة​"، منذ فترة، والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".



وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر على نطاق واسع، معربين عن سعادتهم بعرض موسم جديد للهيبة، العمل الذي حقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي.