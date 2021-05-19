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أسعد حطاب يلتقي عبدو شاهين... وما علاقة الهيبة 5؟
الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:39 م
لمياء علي
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شارك الفنان اللبناني أسعد حطاب جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيها برفقة الممثل اللبناني عبدو شاهين.
وأشعلت الصورة حماس جمهور مسلسل الهيبة، وعلق عليها قائلاً: "شاهين و أحميد عدنا و التقينا".
وكان المخرج السوري سامر البرقاوي قد أعلن عن انطلاق تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، منذ فترة، والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".
وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر على نطاق واسع، معربين عن سعادتهم بعرض موسم جديد للهيبة، العمل الذي حقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي.
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