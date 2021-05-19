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أسعد حطاب يلتقي عبدو شاهين... وما علاقة الهيبة 5؟

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان اللبناني ​أسعد حطاب​ جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيها برفقة الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​.

وأشعلت الصورة حماس جمهور مسلسل الهيبة، وعلق عليها قائلاً: "شاهين و أحميد عدنا و التقينا".

وكان المخرج السوري ​سامر البرقاوي​ قد أعلن عن انطلاق تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل "​الهيبة​"، منذ فترة، والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل".

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر على نطاق واسع، معربين عن سعادتهم بعرض موسم جديد للهيبة، العمل الذي حقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي.

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