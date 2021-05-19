أول تعليق من بنزيما على عودته لمنتخب فرنسا





أعرب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته عقب إستدعاءه للمنتخب الفرنسي مرة أخرى من أجل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .





جدير بالذكر أن بنزيما يغيب عن المنتخب الفرنسي منذ قضية إبتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا في عام 2015 علماً بأن النجم الفرنسي غاب عن نهائيات يورو 2016.





وقال بنزيما عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:" فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي، شكراً لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم .. ولكل من دعموني دائماً.. الحمد لله".



