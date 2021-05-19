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كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز حال رحيل ساسي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

كارتيرون يطلب ضم نبيل عماد دونجا

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طلب التعاقد مع صفقة مميزة في مركز خط الوسط.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز في الصيف المقبل.

وكان مسؤولو الزمالك قد حصلوا على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، في الموسم الماضي إلا أن الأبيض لم يتحرك لحسم الصفقة رسميا.

وفي سياق آخر، يواجه الزمالك ضيفه طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 20 من مايو الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

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