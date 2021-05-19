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ناصيف زيتون كشف المستخبي عن الأضواء في أغاني من حياتي... ماذا قال؟

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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توجّه الفنان السوري ​ناصيف زيتون​، برسالة شكر لشاشة "إم بي سي" وفريق عمل "​أغاني من حياتي​" الى جانب الموسيقي ميشال فاضل، وذلك بعدما أطل في حلقة استثنائية من القلب على جمهوره.

ونشر صورتين له عبر صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "هالحلقة كشفت قصص من حياتي كانت مخفية عن الأضواء. بحب اشكر mbc1 وفريق برنامج اغاني من حياتي على الحلقة يلّي استمتعت خلالها جدّاً وبشكر كل موسيقي وعلى رأسن الاستاذ ميشال فاضل . انشالله على طول بقدّم الأفضل لجمهوري الحبيب".

وكان الفنان السوري، قد قدّم خلال الحلقة أغاني عدّة بحضور أوركسترا مكوّنة من أكثر من 50 موسيقي بقيادة، توزيع وإشراف ميشال فاضل، وتحدث عن قصّة كلّ أغنية كان لها تأثير في حياته.

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