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تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يلتقي نادي الزمالك غدا بنادي طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك بعد تعديل الميعاد ليكون في التاسعة بدلا من السابعة مساء بسبب إقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات.

ويغيب عن الزمالك أربعة لاعبين مؤثرين في مباراة الغد، لنتعرف عليهم.

- محمود علاء:
يغيب المدافع محمود علاء لاعب نادي الزمالك عن مباراة الغد بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

- حميد أحداد:
تعرض المهاجم حميد أحداد لإصابة خلال مباراة إنبي أدت إلى التواء في القدم ولذلك سوف يغيب عن المباراة.

-يوسف أوباما:
تعرض المهاجم يوسف أوباما لإصابة بالكتف تمنعه من المشاركة في مباراة الغد.

- شيكابالا:
قررت إدارة المسابقات إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا مباراياتين وغرامة 50 ألف جنيه وذلك عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الأخيرة، وبذلك يغيب شيكابلا عن المباراة.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

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