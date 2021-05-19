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'كازينو الموت'.. شاب يصاب بشلل إثر سقوطه من الكازينو العائم ببورسعيد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، اليوم الاربعاء، شاب مصاب باشتباة شلل نصفى وارتجاج بالمخ وسجاجات متعددة، أثر سقوط من كازينو العائم أو ما يسمى بالكازينو المحروق "كازينو الموت".

توصلت 'الفجر' لاسم المصاب وأهليته حيث تبين انه شاب غير بورسعيدي، يدعى أبراهيم السيد ابراهيم خليل السن 17 مقيم القليوبيه مركز ميت حلفا، وتم نقلة عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفي السلام لتلقي العلاج نظرا لخطورة الحالة.


وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد ما إن كان هناك شبهه جنائية.
'كازينو الموت'.. شاب يصاب بشلل إثر سقوطه من الكازينو العائم ببورسعيد
'كازينو الموت'.. شاب يصاب بشلل إثر سقوطه من الكازينو العائم ببورسعيد
'كازينو الموت'.. شاب يصاب بشلل إثر سقوطه من الكازينو العائم ببورسعيد
'كازينو الموت'.. شاب يصاب بشلل إثر سقوطه من الكازينو العائم ببورسعيد

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