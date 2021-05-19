وزير الري يكشف عن السيناريو الأسوأ في التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك ثلاث سيناريوهات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة في حال أصرت إثيوبيا على الملء في الموعد الذي أعلنته دون الوصول إلى اتفاق ملزم مرضي للثلاث دول.



وأضاف "عبد العاطي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء، أن السيناريو الأول يتمثل في حدوث فيضان عالي مع الملء الثاني لسد النهضة، ولكن في المناسيب الآمنة التي تستطيع معه بحيرة السد العالي من امتصاص هذه الصدمة.



وأشار إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في حدوث فيضان متوسط مع الملء الثاني لسد النهضة، أما الثالث وهو الأسوأ يتمثل في حدوث الملء الذي يعتبر جفاف صناعي سينتقص من كمية المياه التي تصل إلى مصر مع حدوث جفاف طبيعي والذي من الممكن معه أن يتسبب في مشاكل كبيرة.

