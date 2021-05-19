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مجدي صبحي يعتزل الفن نهائياً والسبب!

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:50 م
مجدي صبحي
مجدي صبحي
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مجدي صبحي  .. اعتادنا في الآونة الأخيرة ومع تصدر مواقع التواصل المشهد، مشاركة يوميات كبار النجوم والفنانين على حساباتهم الرسمية، بل يمتد الأمر إلى الحديث عن الخلافات والأعمال الجديدة وكذلك الاعتزال.

مجدي صبحي

وتصدر الفنان مجدي صبحي شقيق النجم الكبير محمد صبحي، اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلانه الاعتزال.

اعتزال مجدي صبحي

وأعلن مجدي صبحي قرار الاعتزال نهائياً إلى جانب الابتعاد عن الظهور الإعلامي، ليلق سيلا من التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تساءلوا عن سبب القرار.

جدل حول اعتزال مجدي صبحي

وأحدث مجدي صبحي جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، حيث لقى خبر اعتزاله رواجا كبيراً، وسط تكهنات مكختلفة حول سبب الاعتزال.

أعمال مجدي صبحي

ونشر مجدي صبحي، منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" قال فيه: "أصدقائي وزملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيآ بعد احترافي له على مدى 40 عامآ قدمت خلالها أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

سبب اعتزال مجدي صبحي

وأضاف مجدي صبحي في منشوره: "صدقوني أنا مش شبه.. إللي بيتقدم من فن حاليآ..ولا همه شبهي ولا أنا شبههم.. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص.. والحقائق أمامي".

تصريحات نارية من مجدي صبحي

وتابع مجدي صبحي كاتباً: "السينما ماتت.. الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها.. المسرح بيطلع أخر نفس وبالعافية.. في النهاية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار.. وأساتذتي بلمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار40عامآ فن محترم".

مجدي صبحي يبلغ النقيب باعتزاله

وأكد مجدي صبحي أنه أبلغ صديقه نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي بقرار اعتزاله النهائي، متماً: "الفن حاليآ أصبح مثل فيرس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله.. اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".

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