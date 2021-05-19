مستشار الرئيس للصحة: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن إدارة ملف لقاحات كورونا كانت إدارة حكيمة للغاية، ويتابعها رئيس الجمهورية بنفسه.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "ندرس إعطاء جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا تحسبًا للتحورات التي طرأت عالميًا في بعض البلاد

تم التفاق مع كل الجهات المنتجة للقاحات للحصول على الكميات المطلوبة".



وأضاف أن الصين أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من اللقاح لا بد من حصولهم على جرعة ثالثة.

