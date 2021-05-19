مؤسس "أمهات مصر" تشيد ببروتوكولات إنشاء وتأسيس حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب

مؤسس "امهات مصر" تشيد ببروتوكولات إنشاء وتأسيس حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب



أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، ببروتوكولات التعاون بين وزارتي التضامن والتعليم لإنشاء وتأسيس حضانات للأطفال حتي سن 4 سنوات بالمدارس ومراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن البروتوكولات تصب في مصلحة الأطفال وأولياء أمورهم، لافتا أن الحضانات عندما تكون تحت إشراف وزارتي التضامن والتعليم مباشرة سيضمن تنشأة سليمة للأطفال خاصة أن البروتوكول يتضمن إعداد مناهج لهذه الحضانات وهو ما يضمن تأسيسهم بكريقة علمية صحيحة دون العشوائية التي تشهدها عدد كبير من الحضانات الخاصة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من ناحية، وكل من وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "الجهاز المركزي للتعمير" من ناحية أخرى.



ويتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات بالمدارس، وإعداد مناهج لهذه الحضانات، بينما يتعلق البروتوكول الثاني بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير الحضانات للأطفال، في حين يُمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان مُمثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية، والإشراف عليها.



ويستهدف البروتوكول الأول، الذي وقعه كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بالمدارس لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، وذلك وفق إطار تنظيمي وإداري سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين، كما يستهدف البروتوكول إعداد واختبار وتحكيم منهج لتلك الحضانات، وذلك بما يتسق مع منهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، طبقًا لنظام التعليم الجديد.



فيما يستهدف البروتوكول الثاني، الذي وقعه كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.



في حين يستهدف البروتوكول الثالث، الذي وقعه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنابة وزارة التضامن للإسكان ممثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في اتخاذ إجراءات الطرح، والبت والترسية، والإسناد والتعاقد للأعمال والدراسات الاستشارية، والتصميمات، والإشراف الفني الدائم بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، وكذا اتخاذ إجراءات الطرح، والبت، والترسية والإسناد، والتعاقد مع المقاولين والشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تتضمن إنشاء، ورفع كفاءة، وتطوير، وأي أعمال استشارية أو إنشائية أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنابة وزارة الإسكان في الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.